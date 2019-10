TV: Östersund tog jättekliv mot nytt allsvenskt kontrakt - vann för första gången sedan juli

ÖFK tog sin första seger sedan juli när man slog Sirius med 2-0. Det innebär att Östersund nu närmar sig nytt allsvenskt kontrakt. - Det är jävligt skönt, säger ÖFK:s Dino Islamovic till C More.

Östersunds FK har under hösten varit i kris, både sportsligt och ekonomiskt. Föreningen hotas av konkurs och inför matchen mot Sirius hade inte laget vunnit på tolv allsvenska matcher, den senaste mot IFK Norrköping i juli. Men under lördagen fanns det något att glädjas åt för ÖFK - laget vann och närmar sig nu ett nytt allsvenskt kontrakt.

Inledningsvis var det också Östersund som ägde mest boll och efter dryga åtta minuter fick laget ett hyggligt läge. Isak Ssewankambo lyfte in bollen i straffområdet till Dino Islamovic och anfallaren nådde högst i straffområdet - dock kunde han inte rikta sitt nickförsök mot mål. I stället hann Islamovic upp bollen vid sidlinjen och spelade till Felix Hörberg. Hörberg i sin tur testade avslut i straffområdet, men sköt högt, högt över.

Därefter spelade Sirius upp sig och Uppsalalaget skapade en hel del bra lägen, men lyckades inte överlista Lukas Jonsson i bortamålet. Läget var likadant i Sirius i den första halvleken och 0-0 var ställningen i paus.

- Jag tycker det känns ganska bra faktiskt. Det är en bra match än så länge och det är målchanser åt båda hållen. Jag tycker vi börjar matchen bra, sa Felix Hörberg till C More i paus.

Elias Andersson delade Hörbergs uppfattning om att det bjöds på en hel del lägen.

- En svängig match. Jag tycker att båda lagen har många chanser, men jag tycker att vi slarvar alldeles för mycket i vårt uppbyggnadsspel i den sista delen av halvleken. Det måste vi förbättra, sa Sirius-spelaren till C More.

Sirius hade störst bollinnehav i den andra halvleken, men det var Östersund som tog ledningen. Blair Turgott skickade in bollen från vänsterkanten och i straffområdet nådde Dino Islamovic högst och knoppade in 1-0.

Efter det inledde Sirius en forcering för att kvittera och kom till bra lägen, men de gångerna stod Aly Keita i vägen.

I stället kunde ÖFK i slutet av matchen utöka sin ledning. I den 87:e minuten spelade Blair Turgott snettinåtbakåt till Isak Ssewankambo. Ssewankambo förvaltade chansen på bästa sätt genom att sätta dit 2-0, vilket blev matchens slutresultat.

- Det är klart att det bara är glädje. Hemma mot Sirius ska vi egentligen vinna, men efter den perioden vi haft är det jävligt skönt, säger Dino Islamovic till C More efter matchen.

C More: Hur ser du på avslutningen? Ni har Hammarby hemma och IFK Göteborg på bortaplan.

- Det ska bli kul nu. Vi har gjort det bra på hemma hemmaplan mot de bra lagen, senast mot Djurgården där vi släppte in 2-1 på slutet. Jag tycker vi gjort det bra mot de stora lagen. Det är nästan så att vi haft mer problem mot de sämre lagen.

C More: Hur mycket släppte från axlarna en sådan här dag?

- Extremt mycket.

Resultatet innebär att ÖFK närmar sig ett nytt allsvenskt kontrakt. Laget ligger nu på elfteplats på 25 poäng och har fem poäng ned till Sundsvall på kvalplats med två omgångar kvar att spela.

Startelvor:

Östersund: Keita - Mensiro, Pettersson, Sonko Sundberg, Ouattara - Kroon, Colkett, Ssewankambo, Hörberg - Islamovic, Kadiri.

Sirius: Jonsson - Larsson, Björkström, Jarl, Björnström - Gustafsson, Andersson, Busch Thor - Lundholm, Haglund, Saeid.