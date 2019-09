TV: Östersunds kris allt värre – avståndet två poäng till kvalplats efter förlust mot Falkenberg

Östersunds kris blir allt värre. På lördagen förlorade laget mot Falkenberg, vilket krymper avståndet ner till kvalplatsen till bara två poäng. - Vi släpper in ett pissbilligt mål, vilket vi har gjort för ofta, och vi får inte in bolljäveln i mål, som händer for ofta, säger lagkaptenen Tom Pettersson till C More.

Östersunds FK har haft en minst sagt stormig vecka. Under ett medlemsmöte berättade styrelsen att det saknades tio miljoner och att de pengarna behövde komma in på tio dagar, annars hotades klubben av konkurs. Under samma möte avgick ordföranden Bo Ottosson i elitbolaget. Dessutom har klubbens förra ordförande Daniel Kindberg förhörts i tingsrätten i rättegången mot honom och två andra personer.

Och under lördagen kom nästa smäll. Laget reste ner till Halland för en match mot Falkenberg, men hade svårt att komma till bra målchanser och föll med 1-0, efter att Kirill Pogrebnyak gjort matchens enda mål efter bara tio minuter. Då kunde anfallaren gå upp ganska ostört på en hörna och nicka in matchens enda mål.

Falkenberg var också nära 2-0, när samme Pogrebnyak var inblandad i en rad målchanser. Anfallaren tog först ett avslut från snäv vinkel som Aly Keita räddade, men Pogrebnyak fick tillbaka returen. Då spelade han bollen tillbaka till Kalle Söderström, som avlossade ett tungt skott mot mål. Även den här gången släppte Aly Keita retur och när Robin Östlind lyfte tillbaka bollen framför mål var det Pogrebnyak som så när lyckades nicka in bollen som istället smet ett par meter utanför.

Östersund fick ett par chanser att kvittera, där bland annat Tom Pettersson hade en farlig nick från nära håll som Hampus Nilsson räddade. Även Simon Kroon fick ett fint läge på tilläggstid när han blev helt obevakad vid bortre stolpen på ett inlägg. Då kom Nilsson ut fint och räddade det läget och såg till att Falkenberg tog med sig alla tre poängen.

- Vi släpper in ett pissbilligt mål, vilket vi har gjort för ofta, och vi får inte in bolljäveln i mål, vilket har hänt for ofta, säger ÖFK:s lagkapten Tom Pettersson till C More.

Förlusten innebar att ÖFK nu har förlorat de fem senaste matcherna och Falkenberg krymper nu avståndet till ÖFK, Helsingborg och Kalmar till bara två poäng.

Startelvor:

Falkenberg: Nilsson - Brink Joza, Karlsson, Johansson, Ericsson - Mathisen, Björkengren - Söderström, Chibuike, Östlind - Pogrebnyak

Östersund: Keita - Hörberg, Sonko Sundberg, Pettersson, Ouattara - Mesiro, Colkett - Turgott, Sellars, Kroon - Kadiri