TV: Paulinho sänkte AFC - Kozica straffsumpare i förlusten

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Dzenis Kozica sköt i ribban från straffpunkten. Sedan tog Häcken över och vann med 2-0 mot AFC. Detta efter ett mål och en framspelning av Paulinho. - Det är sådana här matcher vi måste vinna för att hänga med, säger Häcken-spelaren Johan Hammar till C More.

AFC Eskilstuna är indraget i bottenstriden och behövde därmed minst en poäng i söndagens hemmamöte med BK Häcken för att lyfta i tabellen inför de sista omgångarna i allsvenskan. AFC var nära att få med sig en poäng, men föll i slutändan åter på målsnöret.

Häcken kontrollerade stora delar av matchen, men hade till en början ingen lycka framför mål. AFC Eskilstuna fick då i stället chansen att ta ledningen i andra halvlek, då Gustav Jarl blev fälld av Peter Abrahamsson i straffområdet. Dzenis Kozica var dock inte kall och sköt i stället bollen i ribban. Det gav Häcken möjlighet att gå framåt för tre poäng.

Paulinho spelade i slutminuterna först fram Johan Hammar, som hade varit på planen i en minut och 14 sekunder, till 1-0 och på övertid ordnade brassen på egen hand 2-0 till seger och tre poäng.

- Det var lite trevande anfallsspel. De låg lite lågt och det kändes inte som att de var så sugna på att anfalla. Vi försökte luckra upp dem, men lyckades inte riktigt, men det var starkt av oss att vinna. Det är sådana här matcher vi måste vinna för att hänga med, säger Hammar till C More.

AFC-tränaren Nemanja Miljanovic var i sin tur besviken efter matchen.

- Tungt att förlora. Vi höll nollan ganska länge och hade en straff också, men tyvärr missade han den och sedan fick de målet ganska sent, vilket gjorde det svårt. Det kändes som att vi var nära en poäng, men över hela matchen var Häcken det bättre laget, säger Miljanovic till C More.

Häcken ställs härnäst mot Falkenbergs FF på söndag i nästa vecka, medan AFC Eskilstuna härnäst bortaspelar mot Örebro SK i allsvenskan.

Startelvor:

AFC Eskilstuna: Levchenko - Kojic, Rödin, Tsveiba - Loeper, Rashkaj, Lushaku, Hodzic - Jarl, Kozica, Miljanovic

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Lundberg, Berggren - Yasin, Nilsson, Irandust.