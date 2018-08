TV: Paulinhos frisparkskanon gav tre poäng för Häcken mot Sundsvall

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån och C More

Det var en tillknäppt match ända fram till slutet av första halvlek.

Då klev Paulinho fram och krutade in matchavgörande 1-0 för Häcken borta mot Sundsvall.

- Han är otrolig, säger 2-0-målskytten Alexander Jeremejeff till C More.