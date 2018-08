TV: Peking missade chansen att haka på toppduon efter Hallenius läckra kvittering

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Norrköping hade 1-0 med tio minuter kvar.

Då klev Linus Hallenius fram och kvitterade med ett läckert mål.

- Det är stor besvikelse just nu, säger IFK Norrköpings lagkapten Andreas Johansson till C More.