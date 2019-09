TV: Peking skuggar toppen - Skrabb segerorganisatör mot Falkenberg

IFK Norrköping vann med 2-0 mot Falkenbergs FF. Och det var Simon Skrabb som låg bakom båda målen. - Jag tycker vi gör en bra insats om man tittar på helheten, säger Christoffer Nyman till C More.

IFK Norrköping har imponerat under andra halvan av allsvenskan och radat upp segrar och hållna nollor. Inte heller Falkenberg kunde stoppa Peking, utan laget fortsätter att skugga Djurgården, Malmö FF, AIK och Hammarby i allsvenskan.

IFK Norrköping tog tag i taktpinnen från start mot FFF, men trots ett enormt spelövertag fick inte laget in bollen i mål. Men i den 38:e minuten lyckades till slut östgötarna bryta dödläget.

Gudmundur Thorarinsson skickade in ett inlägg, på vilket Hampus Nilsson i FFF-målet inte riktigt nådde ut på. Bollen låg således fritt och det uppfattade Simon Skrabb som tryckte in 1-0, vilket stod sig till halvtid.

Jag tryckte in en boll och vi får sätta några till i andra halvlek, sa Skrabb till C More i halvtid.

I FFF-lägret var det dystra tongångar.

- Vi har det tufft där ute. Vi får inte till det vi vill, hålla i bollen. Vi får bara jaga och så fort vi får tag i den spelar vi till röd gubbe, sa Tibor Brink Joza till C More i halvtid.

Kort efter halvtid utökade IFK Norrköping sin ledning. Marcus Mathiesen fällde Simon Skrabb i straffområdet och bortalaget fick straff. På elvameterssparken var Christoffer Nyman kylig och rullade in 2-0.

IFK Norrköping kunde sedan spela av matchen efter att Nyman öakde.. 2-0 skrevs slutresultatet till.

- Jag tycker vi gör en väldigt bra första halvlek. Vi kontrollerar det väldigt bra både offensivt och defensivt, tycker jag. Sedan kommer vi ut i andra och det är väldigt skönt att vi får ett 2-0-mål och det ger oss väl ett litet lugn. Falkenberg trycker på och kör lite längre bollar och försöker kriga. Det blir en liten tuff period, men i slutändan tycker att vi löser det väldigt bra, säger Christoffer Nyman till C More.

Peking har nu inkasserat 49 poäng. Det innebär att laget har en poäng upp till Hammarby, fyra till AIK och sju till både Malmö FF och Djurgården. Djurgården och Hammarby har dock en match mindre spelad än IFK Norrköping.

Startelvor:

Falkenberg: Nilsson - Karlsson, Johansson, Brink Joza, Ericsson - Mathisen, Björkengren - Carlsson, Chibuike, Östlind - Söderström



IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Blomqvist, Thorarinsson - Nyman, Skrabb, Haksabanovic