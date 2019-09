TV: Pettersson: ”Det börjar bli skämmigt att stå här efter varje förlust”

Östersund förlorade femte raka matchen på lördagen, när man föll mot Falkenberg. Efter matchen var lagkaptenen Tom Pettersson uppgiven. - Det börjar bli skämmigt att stå här efter ännu en förlust mot en bottenkollega, säger han till C More.

På lördagen blev Östersunds jobba läge än jobbigare. Laget förlorade med 1-0 mot Falkenberg efter att Kirill Pogrebnyak gjort matchens enda mål, vilket gör att avståndet till just Falkenberg på kvalplatsen nu krympt till två poäng.

Lagkaptenen Tom Petterson var frustrerad efter matchen.

- Det tror jag du fattar själv och alla som kollar matchen också. Vi släpper in ett pissbilligt mål, vilket vi har gjort för ofta, och vi får inte in bolljäveln i mål, vilket har hänt for ofta, säger Pettersson till C More.

Han tycker inte heller att det finns något att ta med sig spelmässigt från insatsen.

- Inte just nu. Det spelar ingen roll hur vi spelar, poängen ska in och det ser alla att så är det inte just nu. Jag tycker inte att vi ska klappa oss axeln i dag heller, om jag ska vara ärlig, säger Pettersson.

C More: Vad behöver ni göra för att vända det här?

- Om jag visste det hade vi inte haft fem raka torsk. Det är mentalt mycket. Sen är det vårt jobb att få fram positiva bilder och kunna glömma de matcher som har varit vilket vi inte har klarat av. Det börjar bli skämmigt att stå här efter ännu en förlust mot en bottenkollega. Man känner för supportrarna och all skit som kastar på oss nu. Man vill så gärna ge tre poäng tillbaka och återigen så känns det som att man sviker många. Det är bara upp på hästen igen, men det har vi sagt många gånger. Det är jävligt tungt just nu.

