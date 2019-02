TV: Pettersson om nytt avtal: "Antingen blir jag kvar eller får jag en chans på högre nivå"

Tom Pettersson lämnade under 2016 IFK Göteborg för spel i Östersunds FK och var med på lagets resa till sextondelsfinal och vinst mot Arsenal på Emirates Stadium i Europa League. I fjol lämnade däremot flera spelare laget, däribland Ken Sema för Watford och Saman Ghoddos för Amiens och ÖFK blev sexa i allsvenskan.

Tom Pettersson medger att det var mycket tankar som snurrade runt, när han såg att flera av lagets tongivande spelare lämnade liksom tränaren Graham Potter.

- Det är klart att det var mycket tankar och sådär. Om du kollar på laget vi hade i början av säsongen och laget i slutet, även på ledarsidan. Det var egentligen två helt olika grupper. Det var mycket tankar om vad som ska hända nästa säsong, hur det ska bli med allting, men nu känns det jävligt bra. David (Webb, teknisk direktör) har gjort ett bra jobb med att få in nya killar i laget med kvalitet. Just nu känns det som att vi är på uppgång igen. Det är klart att när det går bra för oss kommer vi att sälja de bästa spelarna och det går inte bara att hitta samma kvalitet direkt. Det tar lite tid, men det känns bra, säger han till Fotbollskanalen.

Östersund fick i fjol in Ian Burchnall som ny huvudtränare och senare David Webb som ny teknisk direktör. I år har därefter flera nyförvärv anlänt, däribland Charlie Colkett från Chelsea, Francis Jno-Baptiste från Crystal Palace och Thomas Isherwood från Bradford.

- Det behöver vi om man kollar på sista matcherna i höstas. Det var någon match med bara två spelare på bänken, så vi behöver få in spelare, men också rätt spelare och jag tycker att alla spelare som kommit in hittills har stora kvaliteter och det märks i gruppen också. Det är det vi behöver och det kommer förhoppningsvis in någon mer också.

Vad tycker du att ni behöver för att kunna utmana?

- Från början skulle jag säga lite av varje, men nu har vi fått in lite på alla positioner. Vi behöver väl bara få in mer kvalitet och mer spelare och vara tvungna att sätta väldigt bra spelare på bänken. Det är så det ser ut om vi ska kunna vinna något. Jag skulle inte säga att det är någon speciell position, då det känns bra överlag, men mer kvalitet är välkommet.

Vad är en rimlig målsättning?

- Vi har inte pratat målsättning, men vi vill bli bäst. Vi vill vinna cupen och vinna allsvenskan, så det är det vi går för.

Pettersson har kontrakt med ÖFK över den kommande säsongen, men bekräftar samtidigt att samtal förs om ett nytt avtal. Han kan både tänka sig att stanna i Östersund, men även testa på något nytt ute i Europa.

- Jag har denna säsongen också, så vi får se hur det blir. Jag har inte så jättebråttom att bestämma sig just nu. Det är bara att fokusera på det vi ska göra och köra på, så är jag säker på att det kommer att lösa sig på ett eller annat sätt, säger han.

- Nu när vi får in de spelarna vi får och det laget och den känslan vi har i gruppen, så är det hur kul som helst att vara här. Sedan är jag lagkapten och har stort förtroende. Om man tar tre år tillbaka, så satt jag fast på en bänk och var kanske inte så uppskattad, men nu är det tvärtom, så det finns inget att klaga på mer än att man har drömmar att komma längre ut i världen eller i Europa och att uppleva en nivå till. Jag vet inte riktigt, vi får se. Just nu är det bara att njuta. Antingen blir jag kvar och har det hur bra som helst eller så får jag en chans på en högre nivå och förmodligen har det hur bra som helst också. Det är inget som stressar mig, fortsätter han.

Pettersson vill vidare inte kommentera anklagelserna mot Daniel Kindberg, som står åtalad för ekonomisk brottslighet, och menar att det är inget som tar fokus från laget.

- Det är inget vi kan fokusera jättemycket på ändå. Vi är fotbollsspelare och får fokusera på det. Det som sker det sker, säger han.

- Det är möjligt att vi gör det (pratar om anklagelserna mot Kindberg), men kanske inte när vi har en kamera i ansiktet, så du får väl dra in en slutsats.