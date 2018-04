TV: Premiärseger för MFF - Dahlin räddade mästarna på tilläggstid

Allsvensk premiär i Borås mellan Elfsborg och Malmö FF, och det med relativt minimal spelarfrånvaro. Jesper Manns var den enda som inte var uttagningsbar i Elfsborg, Andreas Vindheim och Oscar Lewicki motsvarande i MFF.



I Lewickis frånvaro var det Mattias Svanberg centralt. Han behövde ungefär 86 sekunder av den allsvenska säsongen för att visa en förbättring jämfört med fjolåret. Han plockade upp en andraboll vid straffområdet och sköt det hittills snabbaste målet den här allsvenska säsongen.



- Och det snyggaste, som Svanberg själv uttryckte det i C Mores sändning.



- Mackan (Rosenberg) skriker skjut! Det är bara att dra till.

Innan Svanberg fick bollen såg det ut som att bollen passerade kortlinjen.

- Är vi inte säkra på att bollen är helt över linjen låter vi det gå, sa domare Bojan Pandzic till C More



Efter några fler bra MFF-minuter blev det dock ett mer passivt och ett bättre Elfsborg. Elfsborg började hitta bollkontroll och spelade till sig flera lägen, bland annat ett inläggsmål där Viktor Prodell fick på en skarv.



Elfsborg fick dock inte många minuter av likaläge under dagen. Några minuter senare kom MFF igång med det anfallssättet som gav flera hundraprocentiga chanser: ut med bollen på kanterna och sedan avslut för Arnor Traustason. Han gjorde 1-2 i den 24:e minuten, men borde ha gjort minst ett till.



- Kevin Stuhr Ellegaard håller Elfsborg kvar i matchen med några fenomenala räddningar, sa C More-experten Hasse Backe i halvtidspausen.



I andra halvlek kom Elfsborg ut med efter ett dubbelbyte, vilket stängde av läckan defensivt men matchbilden i övrigt blev också lugnare. Det blev dock lite hätskare stämning i slutet av matchen, och i den så blev Stefan Ishizaki utvisad efter ett andra gult kort.

På tilläggstid rann Simon Lundevall igenom och fick ett kanonläge att kvittera. Men Johan Dahlin kom ut bra och kunde avstyra.

- Det är helt avgörande, säger C Mores Alexander Axén.

- Skillnaden mellan tre och en poäng, fyller Hasse Backe i.



Matchen slutade 1-2 och regerande guldlaget kunde därmed fortsätta sin svit som obesegrat under 2018.



Elfsborg: Stuhr Ellegaard – Gojani, Jönsson, J.Nilsson, Lundqvist – Holmén – J.Karlsson (65'), Ishizaki, Dyer (46'), Lundevall – Prodell (46').



Inhoppare: Gustavsson (46'), Frick (46'), Jebali (65').



Malmö FF: Dahlin – E.Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari (70') – Rieks, Svanberg (89'), Bachirou, Traustason (86') – Rosenberg, Jeremejeff.



Inhoppare: Binaku (70'), Innocent (86'), Ssewankambo (89').