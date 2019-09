TV: Rieks hyschade HIF-supportrar - nu avstängd mot AFC

Foto: C More.

Sören Rieks blev målskytt och hyschade HIF-publiken. Då blev han varnad och är nu avstängd i nästa match. - Det är lite dumt, men så är det, sa Rieks i halvtid till C More.

Malmö FF:s danske ytter Sören Rieks, 32, spelade under torsdagskvällen från start mot Helsingborgs IF och blev målskytt 13 minuter in i matchen. Dansken mötte ett fint inspel av Arnor Traustason och slog in bollen i mål till 1-0.

Rieks firade därefter genom att hyscha mot HIF-supportrarnas bortasektion, vilket gav ett gult kort. Det var också danskens tredje gula kort i år och därmed är han nu avstängd i nästa möte med AFC Eskilstuna i allsvenskan.

- Jag visste faktiskt inte att det är gult när man gör så. Det är lite dumt, men så är det, sa Rieks i halvtid till C More.

