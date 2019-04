TV: Rivstarten till trots - delad poäng mellan Peking och MFF

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Två guldtippade lag gjorde upp om tre poäng på ett soligt Östgötaporten under söndagskvällen. Gästande Malmö bänkade överraskande nog anfallsduon Markus Antonsson och Markus Rosenberg i förmån för Jo Inge Berget och Guillermo Molins. Det var Molins andra allsvenska start sedan återkomsten till Malmö förra året.

Molins tackade för förtroendet genom att redan i minut fyra ge bortalaget ledningen på nick, framspelad av Sören Rieks. Glädjen var dock kortvarig. Redan en minut senare placerade Christoffer Nyman in kvitteringen via högra stolpen. Det var de båda klubbikonernas första allsvenska mål 2019. Efter de båda målen trappade båda lagen ner på tempot och matchen böljade under de resterande 40 minuterna utan några riktigt heta målchanser.

Andra halvlek tog vid där den första slutade med böljande spel där inget av lagen lyckades särskilt bra i sitt anfallsspel. Bäst chans hade Malmös ytterback Andreas Vindheim med ett friläge i 50:e minuten men Isak Pettersson i Norrköpingsmålet stod för en vass räddning. Under de sista tio minuterna släppte de båda lagen på tyglarna och gick för ett segermål. Peking satte in ständigt målfarlige Holmberg medan gästerna bytte in Antonsson och Rosenberg. Men inget av lagen kom någon vart framåt och när domaren Bojan Pandzic satte pipan i munnen och blåste av matchen var resultatet oförändrat sedan minut fem – 1-1.

Lagens startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson – Dagerstål, Larsen, Gerson – Smith, Skrabb, Fransson, Thern, Thorarinsson – Nyman, Larsson

Malmö FF: Dahlin - Vindheim, Bengtsson, Lewicki, Lrsson - Traustasson, Bachirou, Christiansen, Rieks - Berget, Molins.