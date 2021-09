TV: Rodic med supermål i Bajen-seger - nollat Blåvitt har fyra poäng ner till kval

Hammarbys formkurva pekar uppåt. IFK Göteborgs gör det inte. Det går att konstatera efter torsdagens möte mellan de två lagen. Bajen vann med 2-0 och har därmed tre vinster på sina fyra senaste matcher. Blåvitt har i sin tur förlorat fyra av sina fem senaste matcher.

Bajen fick en drömstart på matchen. Redan i den sjätte minuten sköt Akinkunmi Amoo från en position utanför straffområdet, och fick se bollen smita in i en hörnet av målet. 1-0.

Därefter skapade hemmalaget en rad chanser till under den första halvleken. Forwarden Gustav Ludwigson tvingade Blåvitts målvakt Giannis Anestis till två räddningar i den tolfte respektive 14:e minuten och i den 25:e minuten träffade Darijan Bojanic ribban. Den sistnämnde fick ont i skottögonblicket och tvingades till ett byte.

Men trots tappet av sin kapten lyckades Bajen göra 2-0 precis innan pausvilan. En frisparksvariant slutade i ett inspel från Akinkunmi Amoo som en helt rent Aziz Ouattara stötte in i mål från nära håll.

Tidigt i den andra halvleken träffade Amoo stolpen med ett skott och därefter hotade Vladimir Rodic med flera farliga avslut, innan han i den 70:e minuten på ett läckert vis lobbade in bollen i mål från en snäv vinkel ute på högerkanten.

- Vi var vassa i dag. Vi visste att Göteborg är ett bra lag som har ett bra lag på pappret, men det är inte laget på pappret som avgör utan det är hur man presterar. Vi visste att vi behövde vara försiktiga och starta matchen bra, vilket vi gjorde. Vi fick ett tidigt mål och sen föll allt på plats. En bra prestation och tre poäng, nu ska vi bara fortsätta, säger Vladimir Rodic till Discovery+.

Om målet var med mening eller inte? Så här säger målskytten själv.

- Helt ärligt, jag ville chippa. Jag kom i en liknande situation i första halvlek då jag slog bollen lite hårdare framför deras målvakt. Nu siktade jag mot den andra stolpen och lyckligtvis gick den in.

Hammarbys seger innebär att laget har åtta poäng upp till Djurgården och AIK i toppen av tabellen. IFK Göteborg har bara fyra poäng ner till kvalplatsen, då Mjällby kryssade mot Halmstad under torsdagen.

Efter matchen var Blåvitts huvudtränare Mikael Stahre allt annat än glad.

- Stämningen i ett omklädningsrum efter att man har förlorat... alla kan förstå att det är deprimerat och förbannat. Vi är extremt besvikna över insatsen, säger Stahre till Discovery+, och kommenterar tabelläget:



- Vi vet om att vi är i ett prekärt läge, men vi måste fokusera på att göra vårt och vinna matcher. Uppenbarligen vinner vi alldeles för sällan och släpper in för mycket mål. Men det är viktigt att vi inte handlar i affekt och gör massa dumma saker. Vi har spelat två matcher i Stockholm mot två bra lag, vi släpper in sex mål och gör ett. Resultaten säger att vi är alldeles för skeva och släpper in alldeles för mycket mål. Det är svårt att vinna fotbollsmatcher med den målskillnaden.

Startelvor:

Hammarby: David Ousted - Mads Fenger, Richard Magyar (Simon Sandberg 62), Björn Paulsen - Vladimir Rodic (Mayckel Lahdo 78), Akinkunmi Amoo (Aljosa Matko 78), Darijan Bojanic (Jeppe Andersen 27), Aziz Ouattara, Mohanad Jeahze - Gustav Ludwigson, Astrit Selmani

Göteborg: Giannis Anestis - Alexander Jallow, Mattias Bjärsmyr, August Erlingmark, Bernardo Vilar (Isak Dahlqvist 57) - Kevin Yakob (Gustaf Norlin 56), Gustav Svensson, Simon Thern (Filip Ambroz 82), Tobias Sana - Robin Söder (Hosam Aiesh 56), Marcus Berg