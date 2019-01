TV: Rogic med drömmål i Örebros seger mot Sirius

Örebro tog i eftermiddag emot Sirius i ett träningsmöte i Närke. Hemmalaget inledde starkt och tog bara några minuter in i första halvlek ledningen i matchen. Albin Granlund stack fram längs vänsterkanten och satte in bollen i straffområdet till Johan Bertilsson som petade in bollen i mål till 1-0 för hemmalaget.

I mitten av första halvlek kvitterade Sirius. Elias Andersson, som fick förra säsongen spolierad av skador, ordnade 1-1 med ett välplacerat avslut från en position någon meter in i straffområdet. Men Sirius fick inte fira länge. Några minuter efter kvitteringsmålet, så slog Filip Rogic till med ett vackert avslut utanför straffområdet i bortre krysset till 2-1.

I andra halvlek blev Johan Bertilsson tvåmålsskytt, då han åter höll sig framme i straffområdet och petade in bollen i mål till 3-1. Sirius hade flera chanser för reducering och fick med någon minut kvar av matchen in 3-2, men seger var än dock hemmalagets.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Brorsson - Björnquist, Mårtensson, Gerzic, Granlund - Bertilsson, Deprem, Rogic.

Sirius: Nyberg - Larson, Jarl, Björkström - Faiqi, Razak, Busch Thor, Sirelius - Andersson, Haglund, John Junior.