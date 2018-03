TV: Så tippas allsvenskan 2018 - MFF tränarnas favorit till guldet

Under onsdagen samlades spelare, ledare, supportrar, media och förbunds- och Sef-representanter på Arlanda för den årliga upptaktsträffen inför den allsvenska premiären. Samtliga 16 allsvenska huvudtränare lämnade in ett guldtips inför upptaktsträffen och i C Mores livesändning från Arlanda presenterades resultatet.

Åtta tränare tror att Malmö FF försvarar sin titel, medan sex tränare tippar AIK som mästare. Två tränare tror att Östersunds FK vinner SM-guld.

- Malmö är väl på något sätt de som ska vara favorittippade, sen finns det några lag som kan utmana, säger Sveriges förbundskapten Janne Andersson.

Även ackrediterade journalister fick inför upptaktsträffen lämna in sitt tips på hur serien kommer sluta. Media tippar att Malmö FF kommer vinna guld, att AIK kommer tvåa och att Östersund slutar trea.

Journalisterna tror vidare att Gif Sundsvall och Trelleborgs FF åker ur allsvenskan i år, medan Brommapojkarna tippas få kvala sig kvar.