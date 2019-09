TV: Safari fick smäll tidigt - spelade klart som mittback: "Så jävla svårt - får löpa så mycket"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Behrang Safari fick en smäll - men kunde spela vidare. Efteråt berättade han mer om det. - Jag landade på min ena fot och stukade till den lite, säger han till C More.

Malmö FF besegrade under torsdagskvällen Helsingborgs IF med 3-0 hemma på Stadion och hängde därmed på Djurgården i toppen av den allsvenska tabellen. Behrang Safari gjorde 90 minuter på planen, men hade också lite ont under matchen. Detta då han tidigt i första halvlek fick en smäll i duell med Mamudo Moro och blev liggande i gräset.

Efteråt skämtade han om att det därför inte var helt enkelt att spela mittback.

- Det är så jävla svårt. Man får löpa så himla mycket, säger han till C More och skrattar.

- Nej, men jag landade lite oturligt. Jag landade på min ena fot och stukade till den lite, så den blev avdomnad. Sedan kom jag igång igen och då var det ganska okej, fortsätter han.

Malmö FF har nu tre poäng upp till Djurgården i serieledning och ställs härnäst på söndag mot AFC Eskilstuna på bortaplan.