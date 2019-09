TV: Safari om livet med sina autistiska söner: "Det blir inte lika självklart för oss"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Behrang Safari är pappa till två söner med autism. Något som skapar utmaningar i vardagen. - Det blir inte lika självklart för oss, säger Safari till C More.

På torsdagen spelas det Skånederby mellan Malmö FF och Helsingborg. I MFF-truppen finns en riktig veteran i form av Behrang Safari, som fått stort förtroende av Uwe Rösler.

Just Safari är pappa till två tvillingsöner som båda har autism. En verklighet som gjort att Safari fått anpassa sig – och att vardagen på många sätt ter sig lite annorlunda jämfört med många av hans lagkamrater.

- Som förälder till barn med en viss funktionsvariation så är allt det självklara, stegen som alla andra barn tar – börja krypa, börja gå, börja prata, börja cykla. Det är kanske självklart för alla andra men det blir inte lika självklart för oss, säger Safari till C More inför derbyt.

- Därför blir varje litet steg en milstolpe. Bara det här är att sitta ner och klippa sig är extremt stort för oss.

Malmö FF ställs senare under torsdagen mot Helsingborg. Mötet sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Mactshstart 19.00.