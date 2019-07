TV: Sågar egna laget efter mardrömshalvleken: "Bedrövligt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Falkenberg hade minst sagt en tung första halvlek mot Hammarby. I halvtid sågade lagkapten Tobias Karlsson egna laget. - Vi ligger för långt ifrån, vi är inte påkopplade, vi är inte framåtlutade, säger Karlsson till C More.

Redan efter 18 minuters spel låg Falkenberg under med 0-3 borta mot Hammarby på Tele2 Arena. Lagkapten Tobias Karlsson var knappast nöjd med den första halvleken.

- Den är bedrövlig. Vi ligger alldeles för långt ifrån dem på hela banan. Det är bara att gå in och ta nya tag, säger han till C More.

Han fortsätter:

- Vi ligger för långt ifrån, vi är inte påkopplade, vi är inte framåtlutade... Vi är så långt ifrån just nu, vi måste gå in och ta tag i detta.

Se intervjun med Karlsson i spelaren ovan.