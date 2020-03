TV: Sef-basen medger - klubbar kan gå under: "Riskerna är höga"

Knappa intäkter. Då föreligger konkurshit - Riskerna är höga, säger Sef:s generalsekreterare Mats Enquist till C More.

De allsvenska klubbarna blöder ekonomiskt och några har vidtagit åtgärder därefter. AIK och Blåvitt har permitterat spelare medan spelarna i Elfsborg och Häcken accepterat lönesänkningar.

Samtidigt går det inte utesluta att klubbar kan gå i konkurs under coronakrisen. Ett par föreningar har det knapert. Mats Enquist, generalsekreterare i Svensk Elitfotboll (ligaorganisation för allsvenskan och superettan), medger att det kan bli så att någon klubb går under innan seriestarterna, som är planerade till början av juni.

- Riskerna är höga, ingen tvekan om det. Vi är i en ganska utsatt position. Även i kriser måste man försöka hitta ett lugn och försöka agera så professionellt som möjligt. Det tycker jag att fotbollen, både vi och föreningarna, gör just nu. Både vi och föreningarna försöker att samlas för att undvika att gå under. Än så länge tycker jag att vi håller emot bra, men det är allvarligt, säger han till C More.