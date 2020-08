TV: Sef besviket på FHM – önskar att myndigheten lyssnar mer: "Svårbegripligt"

I går, torsdag, gick Folkhälsomyndigheten ut med ett pressmeddelande där de skrev att de vill höja maxtaket från 50 till 500 personer när det kommer till publik på evenemang. Förslaget togs inte emot väl av Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist.

- Det är inte vad vi önskar oss och det skulle i praktiken bli samma resultat för de flesta klubbar. Det vill säga; vi kommer inte kunna ta in publik alls förmodligen, sa Enquist till Fotbollskanalen i går.

I dag, fredag, gästade Enquist Nyhetsmorgon.

- 500 personer är svårbegripligt för oss. Friends Arena till exempel, den tar in uppemot 50 000 personer. Det är alltså en person på var hundrade plats, säger Enquist och fortsätter:

- Men det åker in ungefär 30 000 personer till Mall of Scandinavia varje dag. AIK till exempel har fyra matcher kvar under hösten från oktober, och att de bara ska få vara 500 personer där för att inte skapa kaos i Stockholm… det är svårbegripligt.

Enquist önskar även att myndigheten lyssnar mer på fotbollen.

- För oss är det viktigt att lyssna på Folkhälsomyndigheten, men jag tror även det är bra att de lyssnar på oss om hur man sköter evenemang, säger Enquist.