TV: Sex raka utan seger för Kalmar: "Blir viktigt för oss att samla kraft nu"

Kalmar FF har en tung trend i allsvenskan. Dagens förlust mot AIK innebar sjätte raka seriematchen utan seger för smålänningarna. - Det blir jätteviktigt för oss att samla kraft här och bli bättre på vissa delar, säger tränare Magnus Pehrsson till C More.

Kalmar FF har fått en tung start på allsvenskan efter uppehållet, då man i måndags föll borta mot Djurgården och i dag på nytt kammade noll i hemmamötet med AIK.

- Vi är nära att trycka in kvitteringen på slutet. Vi har en bra forcering med en man mindre, säger KFF:s tränare Magnus Pehrsson till C More efter matchen.

Förlusterna gör att man nu har sex raka matcher i allsvenskan utan seger, och dessutom tre matcher i rad utan mål framåt.

- Vi har haft en månad utan matcher och sedan spelat mot två av guldkandidaterna, Djurgården och AIK, och inte lyckats trots att vi har matchat dem i stora delar av matcherna. Det blir jätteviktigt för oss att samla kraft här och bli bättre på vissa delar inför AFC borta, säger Pehrsson.

I mötet med AIK fick Kalmar även se Nils Fröling och Piotr Johansson gå ut skadade, men hur allvarligt det är med de båda har Pehrsson inte koll på.

- Det har jag inte pratat med det medicinska teamet om ännu.

Kalmar ställs i nästa omgång mot AFC Eskilstuna på bortaplan.