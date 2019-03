TV: Sirius nollade KFF - vann efter två vackra mål i Rydströms återkomst

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Sirius vann i Henrik Rydströms återkomst på Guldfågeln Arena. Detta efter två vackra mål av Karl Larson och Sam Lundholm. - Vi är stolta, säger Sirius-tränaren Henrik Rydström till C More.

Kalmar FF tog i eftermiddag emot Sirius hemma på Guldfågeln Arena. KFF-ikonen och tidigare tränaren Henrik Rydström, numera tränare i Sirius, fick därmed återvända till Kalmar redan i premiären och det med en svajig inledning av matchen för Sirius del, då det till en början var Smålandslaget som tryckte på för ett ledningsmål.

Men sedan överraskade Sirius. Philip Haglund satte i den tionde minuten läckert fram bollen i straffområdet med en lyftning till Karl Larson som slog till på volley och gav Sirius ledningen i matchen. Det innebar att Larson gjorde första målet i allsvenskan 2019.

- Jag vet att Philip är stark på att binda upp bollar, så jag gick in bakom mittbacken och hade en känsla av att målvakten var långt ute, så jag försökte slå till direkt och det blev en båge över honom. Det var skönt att se, säger målskytten till C More.

Kalmar hade fortsatt stort bollinnehav, men det var allt jämt Sirius som skapade de farligaste målchanserna. I mitten av första halvlek kom Adam Ståhl fri framför mål efter kontring, men sköt tätt utanför Lucas Hägg-Johanssons högra stolpe. KFF-anfallaren Nils Fröling hade strax före halvtid en nick strax över mål, men första halvlek slutade trots det med Sirius-ledning.

- Det var en klassisk premiärhalvlek. Det studsade mycket och var mycket krig, så det gällde att inte vika ner sig. Det var bara att kötta, säger Larson.

- Jag tycker ändå att vi spelade bättre och hade ett ganska långt tryck med både hörnor, frisparkar och en hands som skulle varit straff. Sedan var det lite stressat i spelet och lite onödiga bolltapp, säger KFF-yttern Piotr Johansson till C More.

Kalmar hade även i andra halvlek ett par chanser, men fick trots det kapitulera ytterlgiare en gång, då inhopparen Sam Lundholm med minuter kvar av andra halvlek stod för en soloprestation och pricksöt 2-0 till premiärseger för Uppsalalaget.

- Vi är fantastiskt nöjda. Vi har haft en strulig försäsong och saknat tongivande spelare. Kalmar var bra och tryckte vissa perioder, men vi höll emot. Vi är stolta, säger Sirius-tränaren Henrik Rydström till C More.

Rydström fick även en fråga om hur det var att komma tillbaka till Guldfågeln Arena och svarade då så här:

- Det kan jag göra om, så kan jag säga, skrattar han.

- Det är som jag sa innan, man försöker stänga av, fokusera på spelarna, men det hade varit jobbigt att komma hit och förlora med 4-0, så det var trevligt med det här scenariot, fortsätter han.

Kalmar FF: Hägg Johansson - Löfkvist, Elm, Aliti - Johansson, Magnusson, Hallberg, Elm, Akas - Romario, Diouf.

Sirius: Jonsson - Björkström, Ceesay, Åhman Persson, Sirelius - Lindberg, Busch Thor, Andersson - Larson, Haglund, Ståhl.