TV: SM-guld till Djurgården - efter total rysare i avslutningen

NORRKÖPING. Djurgården är svenska mästare på herrsidan 2019. Borta mot IFK Norrköping säkrade de blårandiga sitt tolfte SM-guld, efter att ha hämtat upp 0-2 till 2-2. - En obeskrivlig känsla, säger lagkapten Marcus Danielson till C More.

Inför lördagen var förutsättningarna tydliga: ett kryss borta mot IFK Norrköping räckte för att Djurgården skulle säkra SM-guldet 2019. Och de blårandiga lyckades hålla i sin ledning över den sista omgången.

Men det satt långt inne. Norrköping ledde nämligen med 2-0 fram till den 50:e minuten, samtidigt som Malmö FF då hade ledningen mot Örebro.

Matchen på Östgötaporten inleddes med ett avbrott på omkring fem minuter, efter stökigheter på läktaren nere vid ena hörnflaggan. När matchen kunde återupptas slog Pekings Sead Haksabanovic en hörna som mittbacken Rasmus Lauritsen stötte in till 1-0. En mardrömsstart för Djurgården.

Sex minuter senare kom också 2-0 till IFK Norrköping. Då nickade nämnde Haksabanovic in bollen i bortre hörnet, efter att Djurgårdens högerback Aslak Fonn Witry halkat inne i straffområdet.

Därefter försökte bortalaget trycka på för ett mål, men närmare än ett volleyskott precis utanför ena stolpen från Curtis Edwards kom inte de blårandiga innan paus. Skärpan framför mål saknades.

Djurgården rättade dock till siktet till den andra halvleken. Bortalaget skapade en stor mängd farligheter och fem minuter in i halvleken fick Jesper Karlström till ett skott, efter en hörna, som gick i marken och in bakom Isak Pettersson i hemmalagets mål. Därefter fortsatte Djurgården att trycka på framåt och efter ett antal resultatlösa avslutsförsök lyckades Mohamed Buya Turay kvittera i den 66:e minuten.

Då grävde Astrit Ajdarevic (som hoppade in i paus och var aktiv i den andra halvleken) och Elliot Käck fram bollen på vänsterkanten, och den sistnämnde hittade Emir Kujovic. Den tidigare Peking-spelaren vände då om och slog ett inlägg som just Buya Turay stötte in till 2-2 från nära håll.

I den 73:e minuten blev sedan Gudmundur Thorarinsson utvisad, i sin troligtvis sista match för IFK Norrköping. Islänningen kom sent in i en duell med Haris Radetinac och tilldelades sin andra varning för dagen.

Djurgården höll tätt efter sitt andra mål och kunde vid slutsignalen jubla över att ha bärgat den allsvenska titeln.

- Obeskrivlig känsla. Visar vilket jävla starkt lag vi är. Vi fortsatte att mala i andra och målen kommer till slut. Vi är så sjukt värda det här, säger lagkapten Marcus Danielson till C More.

- Vi kände oss trygga hela tiden och vi visste vad vi skulle göra för att vända det här.

Guldet är Djurgårdens tolfte genom tiderna. Senast klubben fick lyfta Lennart Johanssons Pokal var 2005. Innan dess vann de guldet 2002 och 2003.

Tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kom till klubben från IK Sirius inför den här säsongen, och lyckades alltså bärga titeln redan under sitt första år i blårandigt.

Flest mål i år gjorde inlånade forwarden Mohamed Buya Turay. Han nätade 15 gånger. Yttermittfältaren Jonathan Ring stod för flest assist, sju stycken.

IFK Norrköping: Isak Pettersson - Lars Krogh Gerson, Rasmus Lauritsen, Henrik Castegren - Ian Smith (Pontus Almqvist 76), Alexander Fransson, Andreas Blomqvist (Simon Thern 56), Gudmundur Thorarinsson - Simon Skrabb, Christoffer Nyman (Kalle Holmberg 64), Sead Haksabanovic

Djurgården: Tommi Vaiho - Aslak Witry, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson, Elliot Käck - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Haris Radetinac, Curtis Edwards (Astrit Ajdarevic 46), Jonathan Ring (Emir Kujovic 53) - Mohamed Buya Turay