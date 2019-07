TV: Söder med ribbträff - men Blåvitt och Peking kryssade

GÖTEBORG. Kamratmötet mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping slutade mållöst. Chanser saknades absolut inte, men både Giannis Anestis och Isak Pettersson höll nollan. - Det är två lag som försöker spela fotboll. De har väl lite vassare målchanser än vad vi har i slutändan, säger Simon Thern till C More.

Efter bara en och en halv minut fick Robin Söder en bra möjlighet, men sköt utanför vänstra stolpen. Två minuter senare fick Söder ett nytt bra läge, men avslutet gick återigen utanför ramen. I elfte minuten var det Giorgi Charaisjvilis tur att testa Isak Pettersson, som räddade skottet utan problem. Det skulle dröja till 39:e minuten innan nästa farlighet skapades. Då var det Sargon Abraham som sköt från distans. Pettersson fångade skottet. Två minuter före pausvilan lyfte Lars Krogh Gerson in bollen mot bortre stolpen, där den sånär kunde styras in. Båda lagen klev av första halvlek mållösa.



Endast 30 sekunder in i andra halvlek avlossade Victor Wernersson ett skott som gick över Isak Petterssons ribba. I 53:e minuten fick Giorgi Charaisjvili en stor chans, men skottet gick på en motståndare och ut till hörna. Blåvitt skapade sedan två superchanser. Först reflexräddade Isak Pettersson en nick från Sebastian Eriksson och därefter nickade Robin Söder i ribban!! I 57:e minuten genomförde IFK Norrköping matchens första byte. Kalle Holmberg gick av och ersattes av Christoffer Nyman. Fem minuter senare stack ”Peking” emellan med en ströchans. Egzon Binaku träffade dock inte mål. I 67:e minuten var hemmalaget återigen nära att ta ledningen. Efter ett fint anfall hamnade bollen hos Charaisjvili. Georgiern drog till, men fick se skottet gå utanför.



Med 20 minuter kvar av ordinarie tid kom Andreas Blomqvist in istället för Simon Skrabb i bortalaget. Sedan var det dags för IFK Göteborgs lagkapten Sebastian Ohlsson att göra comeback efter skada. Han bytte av en haltande Sebastian Eriksson. Blåvitt bytte också in Amin Affane istället för Robin Söder. Med tio minuter kvar att spela sköt Ian Smith ett skott som styrdes till hörna. Sedan gjorde gästerna sitt sista byte. Kasper Larsen kom in och Egzon Binaku gick ut. I 83:e minuten fick Henrik Castegren ett ypperligt läge att spräcka Blåvitts nolla. Han blev fri med Giannis Anestis men sköt rakt på greken. Trots en hel del chanser och att det blev fem tilläggsminuter fick inte de 14 089 åskådarna på Gamla Ullevi se något mål den här kvällen. Inhopparen Amin Affane var nära i 92:a minuten men skottet gick utanför.

- Det är en helt okej bortamatch, men det räcker inte.

Startelvor:

Göteborg: Anestis – Toko, Calisir, Da Graca, Wernersson – Erlingmark, Yusuf, Eriksson – Abraham, Söder, Charaisjvili

Norrköping: Pettersson – Gerson, Lauritsen, Castegren – Smith, Thorarinsson, Thern, Binaku – Skrabb, Holmberg, Haksabanovic