TV: Söderqvists konstmål gav poäng - Kalmar kryssade mot Örebro

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

Måns Söderqvist slog till med ett konstmål på Behrn Arena. Det räckte för att delad poäng mellan Kalmar och Örebro. - Jag tycker att det är en match vi ska vinna, säger Söderqvist till C More.

Örebro SK var inför kvällens möte med Kalmar FF placerat i botten av allsvenskan, men satte inledningsvis rejäl fart mot Smålandsgängets mål. Jake Larsson avlossade tidigt ett avslut på mål som Lucas Hägg Johansson inte kunde hålla och Carlos Strandberg var på returen en hårsmån från att ge ÖSK ledningen, då Fidan Aliti rensade undan bollen vid mållinjen. Det var bara den första av många heta chanser i första halvlek.

Kalmar hotade därefter bland annat med ett skott tätt utanför mål och därefter var åter Strandberg het med en nick strax över ribban. Smålandsgänget tog dock över mer och mer i mitten och i slutet av första halvlek, men fick - trots flera avslut - inte utdelning.

Det fick i stället Örebro i andra halvlek. Martin Broberg slog i den 61:a minuten ett precist inlägg till Johan Bertilsson som nickade in bollen i mål till 1-0 för hemmalaget. Men Närkelaget fick däremot inte fira länge.

Rasmus Elm, som hoppade in för Kalmar, satte lite senare ut bollen på högerkanten till Piotr Johansson som slog in bollen framför mål. Måns Söderqvist dök upp på inlägget och slog till med en konstspark till 1-1. Det var kvitterat, oavgjort igen.

- Det är ett jättebra inspel av Piotr som får in den bra och jag får en bra träff, så det var skönt att det blev mål, säger Söderqvist, som gjorde första starten i allsvenskan i år, till C More.

I slutet av matchen jagade båda lagen ett segermål, men utan att få fira. Därmed blev det delad poäng och efter sex spelade omgångar är Kalmar tolva och Örebro på 14:e-plats i den allsvenska tabellen.

- Jag tycker att det är en match vi ska vinna. Jag tycker att vi gör en bra match och skapar flera lägen, så det är lite surt, säger Söderqvist.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Brorsson - Björnkvist, Rogic, Gerzic, Larsson - Bertilsson, Strandberg, Omoh.

Kalmar: Hägg Johansson - Johansson, Elm, Aliti - Magnusson, Söderqvist, Hallberg, Romario, Agardius - El Kabir, Maxwell.