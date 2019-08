TV: Solheim: "Senaste målet här var självmål - skönt att göra mål i rätt ände"

Foto: C More.

Mats Solheim gav Bajen ledningen mot Kalmar. Då fick han äntligen fira en fullträff i rätt mål på Guldfågeln Arena. - Senaste målet jag gjorde här var ett självmål, så det var skönt, säger Bajen-backen till C More.

Hammarby-backen Mats Solheim, som har en bakgrund i Kalmar FF med spel i föreningen mellan 2012 och 2015, startade under söndagseftermiddagen för Bajen mot KFF och blev målskytt i första halvlek, då han satte pannan till efter hörna till 1-0.

Det var hans första mål på arenan sedan han i oktober 2017 sänkte sitt eget Bajen med ett självmål mot Kalmar på Guldfågeln Arena, något han själv poängterade i halvtid.

- Senaste målet jag gjorde här var ett självmål, så det var skönt att göra ett mål i rätt ände också nu, säger han till C More.

C More: Den satt bra.

- Ja, äntligen gick den in på en nick. Det känns som det var några lägen i våras, så det var skönt att den gick in.

Solheim har under den här säsongen fått varierat med speltid och hade inför eftermiddagens match tre raka matcher med start på bänken. Nu fick han däremot spela från start.

- Vi har en bred trupp och de flesta kan komma in och göra jobbet. Vi kommer säkert växla lite under hösten, så det känns bra så länge alla får vara med och spela matcher under hösten. Då kommer det att bli kul.

Se hela intervjun och målet i spelaren ovan.