TV: Sonko Sundbergs klassavslut gav kryss i Norrlandsderbyt

Foto: Bildbyrån/ C More.

Noah Sonko Sundberg visade att släkten är värst i Norrlansderbyt. ÖFK-backen, som har en bakgrund i Sundsvall, ordnade 1-1. - Ett typiskt forwardsmål, säger Sonko Sundberg till C More.

Östersunds FK tog under lördagskvällen emot GIF Sundsvall i ett Norrlandsderby på Jämtkraft Arena. Då fanns bland annat ÖFK-yttern Hosam Aiesh, som senast gjorde comeback efter skada med ett inhopp på Tele2 Arena, med från start på planen.

Men inledningen av matchen var inte särskilt fartfylld. Sundsvall hade mycket boll, men utan att skapa vassa målchanser. ÖFK-yttern Marco Weymans skapade matchens första målchans i den elfte minuten genom att ta sig in i straffområdet och få avslutsläge ur snäv vinkel, men sköt den gången i burgaveln. Till slut kom ledningsmålet.

Sundsvall-backen Pa Konate tog sig i den 37:e minuten runt på vänsterkanten och satte in bollen i straffområdet till Tobias Eriksson, som ersatte David Batanero i startelvan. Mittfältaren tog emot bollen, kickade upp den till sig själv och sköt 1-0.

- Det känns såklart bra, verkligen. Han slog in den och sedan studsade första touchen upp och avslutet var fint, sa Eriksson i halvtid till C More.

- Jag har inte spelat så mycket, så man är sugen på att bidra till laget och det var skönt att få sätta dit den, fortsatte han.

Sundsvall hade även ytterligare en boll i mål före halvtid, men Linus Hallenius blev då avblåst för offside, vilket gjorde att laget fick gå till halvtidsvila med uddamålsledning.

I andra halvlek tog ÖFK över mer och mer av spelet och skapade flera giftiga målchanser. Först var Dino Islamovic nära med en nick mot mål som täcktes undan av lagkamraten Samuel Mensiro vid mållinjen - och därefter fick Noah Sonko Sundberg utdelning.

Sonko Sundberg slog till på volley i straffområdet efter hörna och fick därmed glädjas åt 1-1. Däremot valde backen att inte fira målet, mest troligt med anledning av att han har en bakgrund som spelare i Sundsvall.

- Jag skulle säga att det var ett forwardsmål. Jag var forward innan och det var ett typiskt forwardsmål, säger Sonko Sundberg till C More.

- Det kändes onödigt (att fira målet). Jag var där i två år i Sundsvall och hade det fantastiskt där, så jag kände ingen anledning att fira, fortsätter han.

I slutminuterna fick både ÖFK och Sundsvall en varsin chans att avgöra matchen. Maic Sema pressade Aly Keita till en fotparad och Islamovic sköt i stolpen. Därmed blev det ingen matchvinnare - och i stället delad poäng på Jämtkraft Arena.

- Jag tycker att första halvlek var helt till deras fördel. De pressade ner oss otroligt mycket och vi visste inte hur vi skulle sätta pressen, samtidigt som de också gjorde mål. Vi gjorde det sedan stundtals bra i andra halvlek, så det var väl rättvist ändå, säger Sonko Sundberg.

Östersund har därmed sex raka matcher utan seger och är placerat på tiondeplats i allsvenska tabellen, medan Sundsvall är på 13:e-plats i serien.

- Vi gjorde en bra första halvlek och ledde välförtjänt, men vi visste att det skulle vara en match, där båda ville dominera. Det var också ett derby med mycket kamp, samtidigt som båda lagen gick för det i slutet. Jag hade också ett bra läge att avgöra, men den gick inte in, säger Sundsvall-yttern Maic Sema till C More.

- Jag tycker i det stora hela att 1-1 speglade matchbilden. Jag hade velat komma hit och ta tre poäng, men en poäng är bättre än noll, fortsätter han.

Startelvor:

Östersunds FK: Keita - Edwards, Haugan, Sonko Sundberg, Isherwood - Colkett, Morrison, Tekie - Aiesh, Islamovic, Weymans.

Gif Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Moreno, Myrestam - Tamimi, Eriksson, Ciercoles, Konate - Sema, Hallenius, Wilson.