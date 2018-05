TV: "Sotte" tvingas utgå - kan ha gjort sista matchen för ÖFK

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More

Sotirios Papagiannopoulos sägs vara överens med FC Köpenhamn.

I det som kan ha varit sista matchen tvingades ÖFK-backen utgå i den första halvleken.

- Just nu tänker jag bara på den här matchen. Så kan vi prata efteråt, säger Papagiannopoulos till C More.