TV: Sportchefen om Batanero och Hallenius: "Nästan 100 procent att han spelar i Sundsvall 2019"

Linus Hallenius och David Batanero har varit två av Sundsvalls bästa spelare under årets säsong.

Sportchefen Urban Hagblom har goda förhoppningar om att duon stannar i klubben.

- Vi har en bra dialog och har starka förhoppningar, säger han till C More.