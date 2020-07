TV: Sportchefens besked om Blåvitts transferfönster: ”Får vara beredda på vad som kan hända utåt”

Transferfönstret öppnade i Sverige under onsdagen. För IFK Göteborgs del kommer mycket handla om utgående spelare enligt sportchef Kennet Andersson. - Vi får vara beredda på vad som kan hända utåt framförallt, säger Andersson till C More.

Under onsdagen öppnade transferfönstret i Sverige. För många klubbar innebär det en möjlighet att stärka upp de lagdelar som inte funkat under säsongsinledningen. Men med coronas påverkan på de svenska klubbarnas ekonomier är det inte bara att plocka in spelare som man vanligtvis kanske kunde ha gjort. IFK Göteborg är inte annorlunda.

I en intervju med C More under cupfinalen på Ullevi pratade Blåtvitts sportchef Kennet Andersson om lagets inledning på allsvenskan, förtroendet för Poya Asbaghi, och transferplaner - där han bekräftade att huvudfokuset under transferfönster kommer att vara på utgående spelare.

Du måste sälja för att köpa?

- Det är inte så enkelt. Men det är många faktorer som ska stämma för att vi ska kunna hämta in spelare helt enkelt, säger Kennet Andersson till C More.

