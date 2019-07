TV: Stor ilska i Blåvitt efter tappade segern: "Flera saker som händer på en och samma gång"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

IFK Göteborg tappade 1-0-segern mot Falkenberg sent.

Det skapade stor irritation i det blåvita lägret.

- Det är inte lätt att hålla igen alla känslor nu, säger tränaren Poya Asbaghi till C More.