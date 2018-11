TV: Stora guldyran - här stormar AIK-fansen in på planen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

AIK bärgade sitt första SM-guld sedan 2009 på Guldfågeln Arena.

De tusentals tillresta supportrarna stormade in på planen i guldfirandet.

- Vilka scener. Vi spelar ju på hemmaplan i stort sett var vi än är, säger Sebastian Larsson till C More.