TV: ​Storseger - och guldryck för MFF efter vinst mot KFF

Den här gången tog det sex minuter innan Malmö FF tagit ledningen. KFF hängde inte med när Malmö-laget passade snabbt på mittplan och Ola Toivonen frispelade Arnór Traustason som placerade in sitt första allsvenska mål för året. Anders Christiansen, som gjorde sin första start sedan 10 september, fick nästa läge i den 14:e minuten. Adi Nalics inlägg hittade Christiansen i straffområdet och Ole Söderberg räddade nicken nära stolproten.

MFF ägde som förväntat det mesta av bollinnehavet och kontrollerade matchbilden efter målet. KFF förlitade sig mest på inlägg från högersidan som oftast fastnade på MFF-försvarare eller nickades undan. Mot slutet av halvleken löpte sig Kalmar FF:s Isak Magnusson fri med Lasse Nielsen i bakhasorna, så pass att dansken tvingades riva ner anfallaren i en förseelse som började utanför straffområdet. Domaren Bojan Pandzic friade dock.

Några minuter senare fick Traustason ett läge i straffområdet men skottet räddades av Söderberg den här gången. I den 42:a minuten kom så MFF:s andra mål. Återigen var det ett anfall med få tillslag som sårade KFF när Oscar Lewicki och Jo Inge Berget hittade Christiansen som sköt in 0-2.

Magnusson fick ett nytt läge efter pausen men lyckades inte göra mål, och även MFF missade en målchans kort senare. Andra halvlek inleddes i ett högre tempo än den första och MFF:s nästa målchans kom i den 54:e minuten, men Toivonen lyckades inte hitta Berget tvärs över straffområdet och bollen hamnade hos Söderberg. Toivonen fick ett nytt skottläge ur en bättre vinkel ett par minuter senare, Söderberg var dock med och parerade skottet.

0-3 kom i minut 61. Eric Larssons inlägg kunde Traustason inte nicka in framför mål, men Douglas Bergqvist fick inte bort bollen längre än till Toivonen som med en volley sköt in trean från nära håll. I den 74:e minuten fastställde Anel Ahmedhodzic slutresultatet till 0-4 efter att ha styrt in en Christiansen-frispark.

Segern innebär att MFF är nio poäng före BK Häcken som har en match färre spelad. Samtidigt har toppkonkurrenterna IFK Norrköping och Elfsborg tappat båda tappat värdefulla poäng under omgången.

- Vi kommer hit, vi vinner med 4-0, jag gör ett mål - årets mål kanske, säger Anel Ahmedhodzic till Dplay efter matchen och skrattar.

- Det kändes bra, det är stabilt även om det inte är vår bästa prestation, säger han.

Startelvor:

Kalmar FF: Söderberg - Johansson, Bergqvist, Stenmark, Nouri, Ring - Israelsson, Gustafsson (72') - Magnusson (72'), Sachpekidis, Jansson (72 (72')

Byten: George, Rafael, Crona (72'),

Malmö FF: Johansson- Larsson (utbytt 78'), Ahmedhodzic, Nielsen, Knudsen (84') - Christiansen (78'), Lewicki, Traustason- Nalic, Toivonen (64'), Berget (64')

Byten: Rieks, Sarr (64'), Rakip, Beimo (78'), Safari (84')

Gula kort: Gustafsson (65')