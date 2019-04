TV: Strandberg med första ÖSK-målet - men fortsatt ingen seger för Örebro

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Carlos Strandberg hittade för första gången nätet i ÖSK-tröjan. Men Örebro får trots det vänta på sin första seger. - Ett framsteg jämfört med förra matchen, säger Strandberg till C More.

Det slutade oavgjort mellan AFC Eskilstuna och Örebro på Tunavallen under fredagskvällen. Slutresultatet skrevs till 1-1 efter att gästerna tappat sin ledning och därmed också gått miste om att ta sin första seger för året.

Den första halvlekens stora chans fick AFC:s Denni Avdic. Avdic mötte ett inlägg från kanten perfekt och fick i princip helt öppet läge att skalla in ledningsmålet. Bollen gick dock precis utanför stolpen.

- Den nicken måste in, sa han själv till C More i paus.

I den andra halvleken var det sedan som Örebro som skapade det mesta och bästa i anfallsväg. Först fick Albin Granlund en jättechans att raka in ett ledningsmål då han på den bortre stolpen kom perfekt på Kevin Wrights inlägg. Men avslutet blev helt misslyckat och gick en bra bit över mål.

I stället kom 1-0 till gästerna strax därpå, genom Malmö FF-lånet Carlos Strandberg. Strandberg serverades av Johan Bertilsson och avslutade i fart med vänsterfoten. Bollen letade sig in vid AFC-målvakt Ihor Levtjenkos ena stolpe och betydde alltså ledning för gästerna.

Kort efter ÖSK:s ledningsmål svarade dock AFC. Adi Nalic, som även han lånats in från Malmö FF, stod för en fin aktion då han tog sig ner till kortlinjen och slog ett kanoninlägg. Samuel Nnamani nådde högst och nickade in bollen i nät, otagbart för Oscar Jansson i Örebros mål.

Några fler mål blev det alltså inte och matchen slutade oavgjort, 1-1.

- Ett framsteg jämfört med förra matchen. Vi hade bra kontroll och fick ledningen men sådana är matcherna ibland, säger Carlos Strandberg till C More.

Strandberg menar att den svaga insatsen mot Djurgården senast fungerade som en morot.

- Alla var lite revanschsugna efter förra förlusten men det ser bättre ut nu.

AFC Eskilstunas Adi Nalic har nu gjort två mål och en målgivande passning sedan ankomsten från Malmö.

- Jag är nöjd individuellt sett, givetvis. Även med vårt lag. Vi har spelat fantastiskt bra, bortsett från första 25 uppe mot Sirius. Annars har vi gjort det jättebra, säger han till C More.

AFC tvingades under matchen göra tre byten på grund av skador. Jesper Björkman, Denni Avdic och José Leon tvingades alla av planen efter skador.

Startelvor:

AFC Eskilstuna: Levtjenko – Loeper, Björkman, Bernal – Kojic, Rashkaj, Nalic, Hodzic – Camara, Avdic, Nnamai.

Örebro SK: Jansson – Lorentzson, Almebäck, Björkman – Granlund, Rogic, Gerzic, Mårtensson, Wright – Prodell, Strandberg.

I spelaren ses Carlos Strandbergs mål för Örebro.