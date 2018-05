TV: Succé för Pekings 18-åring i startdebuten - sänkte ÖFK med dubbla mål

Jordan Larsson var avstängd efter det röda kortet senast och istället startade Norrköpings unge islänning Arnor Sigurdsson för första gången i allsvenskan. 18-åringen hade tidigare fem inhopp den här säsongen.Det skulle bli en minst sagt lyckad startdebut för Sigurdsson.

I den tionde minuten hittade landsmannen Gumundur Thorarinsson in med ett fint inlägg och 18-åringen petade in sitt första mål för Norrköping.

En kvart senare var samma isländska duo i farten igen. Inlägg från Thorarinsson - mål från Sigurdsson. Den här gången var det en nickskarv från 18-åringen som överlistade Andreas Andersson i ÖFK-målet.

- Fantastisk fotbollsspelare, vi har vetat om det hela tiden och sett han nu hela året. Han har fått jobba sig tålmodigt in i laget och göra bra inhopp och i dag fick han chansen, jättekul. Det var kul att han fick visa det. Det är en otroligt duktig fotbollsspelare, säger hyllar lagkaptenen Andreas Johansson till C More efter matchen.

Östersund gjorde ett dubbelbyte i halvtid, men hade svårt att skapa farliga chanser hemma på Jämtkraft Arena. Ken Sema kom nära med en stark nick, men via insidan av stolpen gick bollen ut.

ÖFK fortsätter att ha det tufft i allsvenskan. För Norrköpings del innebar segern ett kliv uppåt i tabellen till en tredjeplats.

Lagens startelvor:

ÖFK: Andersson - Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren - Fritzson, Edwards, Nouri, Sema - Islamovic, Ghoddos.

Peking: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Fjoluson - Wahlqvist, Thern, Smith, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Sigurdsson.