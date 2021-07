TV: Succéinhopp för 17-åring när Hammarby körde över Degerfors - profil rörd på läktaren

Under söndagen ställdes Hammarby hemma mot Degerfors i allsvenskan, en match där Bajen mönstrade en 3-4-3-uppställning då bland annat Aimar Sher och Abdul Khalili saknades på det centrala mittfältet. Dessutom fanns inte Simon Sandberg med vilket gjorde att Gustav Ludwigson fick ta rollen som höger ytterback.

Och kanske var det Hammarbys formationsförändring som gjorde att Degerfors inledde bäst. Bortalaget var lugna och trygga med bollen och skapade också en del oro för Bajens försvar under matchens inledning.

Tio minuter in i matchen började dock Hammarby ta över allt mer och bland annat hade Akinkunmi Amoo ett bra läge, men ytterns skott från innifrån straffområdet gick utanför.

Första halvlek gick i perioder där ändå Hammarby avslutade starkast. Laget hade en del chanser och till slut fick man också utdelning då Darijan Bojanic vackert skruvade in en frispark precis innan halvtidsvilan. Hur han firade? Genom att springa fram till Hammarby-bänken där spelare och ledare i Bajen kramade om varandra.

Men Hammarby gick inte till halvtid i ledning. För på tilläggstid dribblade sig Abdelrahman Saidi fram snyggt i offensivt straffområde och med ett vänsteravslut intill den främre stolpen satte han dit kvitteringsmålet.

Och i början av andra halvlek var också Degerfors centimetrar från att ta ledningen. Efter ett fint anfall testade Johan Bertilsson avslut utanför straffområdet och bollen gick i insidan av stolpen.

Ett par minuter efter Bertilssons stolpträff kunde dock Bajen ta ledningen. Efter att David Accam testat avslut och Diawara räddat spelades bollen in till Akinkunmi Amoo och yttern gjorde inget misstag när han från nära håll tryckte in 2-1 för Hammarby.

Med tio minuter kvar kom nästa mål för Bajen. Inbytte Williot Swedberg, som är son till Bajen-profilen Hans Eskilsson och den före detta landslagsspelaren Malin Swedberg, knorrade vackert in 3-1. Målet kom bara minuter efter att Swedberg hoppat in och när 17-åringen fick hoppa in visade tv-bilderna en rörd Eskilsson på läktarplats.

- Jag har inte riktigt ord för det, men det är jättekul, säger Eskilsson efter matchen.

Vad Eskilsson kände när bollen gick in i mål?

- Det kändes lite overkligt. Han hann knappt vara inne på plan och sedan gör han mål direkt och att Bajen vinner. Det är en sådan avslutning.

- Han har varit i Hammarby sedan han var sju, i tio år. Han är född på Södersjukhuset. Det är mycket Hammarby-känslor.

Swedberg själv var också nöjd efter sitt mål och när han mötte media efter matchen hade han ännu inte landat efter succédebuten.

- Det går inte att beskriva. Jag har växt upp här och kollat på varje match. Det är sjukt och det är bara att gå vidare. Man är inte bättre än sin senaste match, säger Swedberg och fortsätter:

- Än har jag inte landat, men det är bara att hålla fötterna på jorden.

Om känslan när bollen gick i mål säger Swedberg:

- Jag hann inte tänka så mycket, sen kom Mohanad (Jeahze) och tacklade ner mig bakifrån och sen låg tio spelare på mig, säger en leende Swedberg och fortsätter:

- Laget gjorde en bra match och det belönade sig i slutet när Degerfors öppnade upp sig. Då kunde vi sätta dit några bollar.

Att pappa Eskilsson blev rörd till tårar på läktaren säger Swedberg följande om:

- Det visste jag skulle hända. Han är lite känslig.

- Jag har drömt om det här men jag visste inte ens om jag skulle spela. Jag vet inte vad jag ska säga.

Segersiffrorna skrevs till slut till 5-1 sedan Jeppe Andersen och Gustav Ludwigson nätat på tilläggstid och till det sista målet fick också Swedberg en assist.

Segern gör att Hammarby går om Degerfors upp på sjätte plats i den allsvenska tabellen. I nästa omgång möter Hammarby Örebro borta medan Degerfors tar emot Malmö FF.

Hammarbys lag: David Ousted - Aziz Ouattara Mohammed, Mads Fenger, Jon Gudni Fjoluson - Gustav Ludwigson, Jeppe Andersen, Darijan Bojanic (89’, Abdul Halik Hudu), Mohanad Jeahze - Akinkunmi Amoo (70’, Vladimir Rodic), Astrit Selmani (89’, Loue Bayere Junior), David Accam (78’, Williot Swedberg)

Degerfors lag: Ismael Diawara - Gustav Granath (79’, Villiam Dahlström), Oliver Ekroth, Sebastian Olsson - Ferhad Ayaz (68’, Adhavan Rajomohan), Adam Carlén (68’, Sean Sabetkar), Christos Gravius, Anton Kralj - Johan Bertilsson, Victor Edvardsen, Abdelrahman Saidi