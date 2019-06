TV: Succéspelaren byttes ut skadad när Blåvitt tappade poäng på bortaplan

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Patrik Karlsson Lagemyr har varit en av Blåvitts bästa under säsongen.

Men när IFK Göteborg delade på poängen med Östersund byttes succéspelare ut skadad.

- Det blir kryss i en match som jag tycker att vi borde vunnit, säger Poya Asvaghi till C More.