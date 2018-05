TV: Succéstarten fortsätter för ÖSK - ny seger efter målfest mot Sirius

Örebro SK har lite i skymundan inlett säsongen utan en enda förlust i allsvenskan. Laget klev dessutom in i kvällens drabbning mot Sirius med två raka segrar mot Östersund och Dalkurd och behövde inte vänta länge på att fira mål den här kvällen heller på Studenternas.

Närkelaget rivstartade matchen redan i den femte minuten genom att ta ledningen. Kennedy Igboananike tog avslut långt utifrån, via Tim Björkströms fötter och i mål. Och det blev värre för Sirius efter baklängesmålet.

I den 22:e minuten tvingades Johan Eiswohld linka av planen skadad och tolv minuter senare var det Sam Lundholms tur att möte samma öde. Karl Larson ersatte i backlinjen och Maholli, som startade senast mot AIK, hoppade in i anfallslinjen.

Strax efter halvtid kvitterade Philip Haglund till 1-1 för hemmalaget, men fick inte fira särskilt länge förrän Sirius åter var i underläge. Igboananike avslutade en snabb spelvändning till 2-1 och fick bara sex minuter senare åter fira nytt mål, när Filip Rogic nickade in 3-1.

- En bättre andra halvlek än första halvlek. I andra halvlek går vi ut och visar vilka Örebro är, säger Nahir Besara i sändningen.

Målfesten tog dock inte slut där. Ian Sirelius gav åter Sirius nytt hopp med ny reducering i den 79:e minuten, men ÖSK var inte sämre och utökade åter tre minuter senare ledningen igen. Nahir Besara slog till utifrån och fastställde slutresultatet till 4-2 på Studenternas.

- Vi är starka, vi vet det. Det kan komma när som helst, vi var aldrig oroliga, säger Örebro-målskytten Nahir Besara till C More.

- Vi släpper in fyra mål, varav tre är rena bjudningar från oss. Det går naturligtvis inte, säger Sirius-tränaren Kim Bergstrand till C More efter matchen.

Örebro tog därmed tredje raka segern och är ännu obesegrat i år i allsvenskan.

Se höjdpunkterna i spelaren ovan.

Startelvor:

Sirius: Fegrouch - Eiswohld, Björkström, Pehrsson - Sirelius, Haglund, Gustafsson, Björnström - Lundholm, Ogbu, Vecchia.

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Hines-Ike - Björnquist, Gerzic, Mårtensson, Rogic - Omoh, Igboananike, Besara.