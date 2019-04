TV: Sundgren frälste AIK: "Känt mig dålig så det här var jävligt skönt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

SOLNA. Efter förlusten mot Örebro senast repade sig AIK mot Häcken.

Daniel Sundgren avgjorde sent och blev stor hjälte för de svartgula.

- Jag har känt mig ganska dålig de senaste matcherna så det var jävligt skönt att ge publiken det här, säger han till C More.