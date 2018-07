TV: Sundsvall bortaslog Kalmar - bröt negativa trenden

Gif Sundsvall klev in i kvällens drabbning med Kalmar med två raka förluster och ett tungt tapp i Romain Gall till Malmö FF. Då fick laget i slutändan äntligen fira igen och den här kvällen på Guldfågeln Arena

Efter en händelserik inledning av första halvlek med flera målchanser åt båda håll, så tog till slut Sundsvall ledningen i matchen. Linus Hallenius tog sig i den 33:e minuten in i straffområdet, men revs ner av Viktor Agardius och blev tilldelad straff. Maic Sema var därefter kylig från straffpunkten och gav Sundsvall ledningen i matchen till 1-0.

- Jag var såklart lite efter honom och rörde honom, så det är säkert straff, erkänner KFF-backen Viktor Agardius till C More.

Kalmar tryckte i andra halvlek på för ett kvitteringsmål, men fick i mitten av halvleken en ordentlig kalldusch, då Sundsvall kontrade in 2-0. Jonathan Tamimi sprang efter en djupledsboll på högerkanten, tog sig in i straffområdet och satte in bollen framför mål, där Mikael Dyrestam blev olycklig genom att peta in bollen i eget mål.

Sundsvall kontrollerade därefter matchen och fick fira första segern på tre matcher med 2-0 mot Kalmar, vilket innebar att laget lyfte till sjundeplats, medan Kalmar ramlade ner till åttondeplats i den allsvenska tabellen.

- Det var jätteskönt att studsa tillbaka. Vi förtjänade väldigt mycket mer än noll poäng i förra matchen, vi var nog närmast tre och hade nästan räknat in en pinne, men fick noll poäng. Vi har en bra känsla i laget och har varit med i alla matcher, även om vi legat under. Vi är ganska svåra att slå ändå i år, säger Linus Hallenius till C More.

- Det är tungt. Vi kommer inte upp i tillräcklig nivå. Vi får lägen och har mycket boll på offensiv planhalva, men kommer inte till några farliga lägen och är inte tillräckligt skarpa, säger Agardius.

Sundsvall ställs härnäst mot Djurgården den 29 juli på bortaplan, medan Kalmar i nästa omgång reser till Stockholm för spel mot AIK den 29 juli på Friends Arena.

Startelvor:

Kalmar FF: Hägg-Johansson - M. Hallberg, Agardius, Dyrestam, Akas - Magnusson, H. Hallberg, Romario, Hiago - Diouf, Fejzullahu.

Gif Sundsvall: Eskelinen - Moros Gracia, Björkander, Myrestam - Tamimi, Batanero, Ciercoles Sagra, Olsson - Sema, Hallenius, Wilson.