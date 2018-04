TV: Sundsvall fortsatt obesegrat efter kryss mot Dalkurd

Dalkurd fick en riktig smakstart hemma mot Sundsvall.

Redan i den 13:e minuten fick Mohamed Buya Turay, i misstänkt offsideposition, en boll i djupled. Nyförvärvet från AFC valde att släppa bollen mot den bortre stolpen och där dök födelsedagsbarnet Yukiya Sugita upp och placerade iskallt in 1-0.

Bara tre minuter senare kom också 2-0, och nu var det omvända roller. Sugita agerade framspelare och Buya Turay kunde trycka dit sitt tredje mål för säsongen.

Efter en halvtimmes väckte Linus Hallenius Sundsvalls hopp, fint framspelad av Jonathan Tamimi.

Efter målet var det mycket Sundsvall och minuten före paus serverade 1-2-skytten Linus Hallenius, Peter Wilson, men anfallskollegan missade sin dubbelchans.

I den andra halvleken kvitterade Sundsvall. Maic Sema tog sig igenom Dalkurdsförsvaret och hittade fram till Romain Gall. Fransmanen drog till direkt och Demircan i Dalkurd-målet hann inte reagera.

Matchen slutade 2-2 och Sundsvall är fortsatt obesegrat i årets allsvenska.

Lagens startelvor:

Dalkurd: Demircan - Strand, Löfkvist, Ceesay, Jasarevic - Lawan, Amin, Berg - Sugita, Turay, Bnou Marzouk.

Sundsvall: Eskelinen - Tamimi, Gracia, Myrestam, Olsson - Sema, Batanero, Ciercoles, Wilson, Gall - Hallenius.

