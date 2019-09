TV: Sundsvall nollade Kalmar - bärgade första segern sedan i april

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Gif Sundsvall besegrade Kalmar med 2-0. Det var lagets första seger sedan i slutet av april. - Det är en enorm stolthet, säger Giffarnas tränare Tony Gustavsson till C More.

Tony Gustavssons Gif Sundsvall är i en prekär sits i allsvenskan och riskerar nedflyttning till superettan. Under tisdagskvällen bortaspelade Giffarna mot ett annat bottengäng - Kalmar FF - på Guldfågeln Arena och därmed stod viktiga poäng på spel. Inledningsvis hände det dock inte mycket, inget av lagen verkade vilja riskera något bakåt.

KFF-talangen Nils Fröling dribblade sig i mitten av första halvlek fram till ett bra läge, men fick inte utdelning, då David Mitov Nilsson räddade avslutet. I stället fick Sundsvall sju minuter senare utdelning på lagets första målchans i matchen.

Carlos Moros Gracia nickade ostört in bollen i mål efter en hörna bakom Lucas Hägg-Johansson som var på bollen, men inte lyckades hålla den på rätt sida, för KFF:s del, om mållinjen. Det innebar Sundsvall-ledning i halvtid.

I andra halvlek fick Sundsvall utdelning igen. Nyförvärvet Pol Roige Rodriguez slog till efter en hörna och fick se bollen segla hela vägen in i mål till 2-0. Kalmar försökte i slutet av matchen framåt och var ett par gånger nära, men utan att få utdelning.

Sundsvall bärgade därmed första segern sedan i slutet av april och första bortasegern den här säsongen. Giffarna lyfte därmed till 15:e-plats i bottenstriden och har nu fem poäng upp till Östersunds FK på säker mark. Kalmar FF är tolva med sex poäng ner till Sundsvall.

- Det är en enorm stolthet från alla inblandade. Vilket jävla mod från spelarna och även stödet från supportrarna hela vägen in i den här matchen. Det är helt fantastiskt. Vi sa innan att det här skulle bli ett fotbollskrig och det blev det verkligen, säger Giffarnas tränare Tony Gustavsson till C More.

I Kalmar-lägret var det förstås tyngre efteråt.

- Det är tungt huvud nu. Det är en match, där vi hade velat ta tre poäng, så oerhört tungt, säger Viktor Agardius till C More.

- De fick in ett psykologiskt 2-0-mål mot oss. Sedan fick vi det jobbigt. Det var några halvdana chanser, men inte så mycket mer. Vi kom ut bättre i andra halvlek, men inte tillräckligt bra för att rädda matchen, fortsätter han.

Startelvor:

Kalmar FF: Hägg-Johansson - Löfkvist, Elm, Aliti - Manns, Romario, Hallberg, Gustafsson, Fröling - Sachpekidis, Ahl-Holmström.

Gif Sundsvall: Mitov Nilsson - Moros Gracia, Ciercoles, Blomqvist - Tamimi, Batanero, Berg, Konate - Blomberg, Wilson, Roige Rodriguez.