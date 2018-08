TV: Tankovic hjälte för Bajen - sänkte ÖSK med två mål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Muamer Tankovic ordnade tre poäng åt Hammarby under måndagen.

Hemma mot Örebro gjorde han båda målen i den grönvita 2-0-segern.

- Jag har sagt det från första början: jag ska vinna guld med Hammarby, säger hjälten till C More.