TV: Tankovic hjälte mot TFF - Hammarby upp i delad serieledning

I måndags möttes Trelleborg och Hammarby på Vångavallen i Skåne - då vann Bajen med 3-1. I dag, sex dagar senare, möttes de båda lagen igen inför 21 834 åskådare på Tele2 Arena i ett Stockholm där värmeböljan förbytts av regn och åska.

I Hammarby fanns Junes Barny med från start, vilket var första gången sedan han kom till Bajen från Gais tidigare i sommar.

Det var Hammarby som hade det mesta av spelet i den första halvleken, men de grönvita hade bitvis svårt att skapa heta chanser framför Marko Johanssons mål.

Den bästa chansen fick Jiloan Hamad efter en knapp halvtimme efter ett inspel från höger, men Bajen-kaptenen sköt bollen strax utanför i ett helt fritt läge framför mål.

Någon minut senare hade Muamer Tankovic en frispark i ribbans överkant, men Hammarby fick gå till halvtidsvila med 0-0 på resultattavlan.

I den andra halvleken fortsatte Hammarby att pressa på för ett ledningsmål, och till slut skulle det komma. I den 60:e minuten hittade Jiloan Hamad fram med ett fint instick till Muamer Tankovic, som kyligt höll i bollen för att sedan lägga in den i mål till 1-0.

- Den (formen) är som vanlig, om jag ska vara ärlig, men det känns bra. Jag har spelat bra under hela säsongen, men senaste tiden har jag gjort fler mål, vilket kanske märks mer hos folket. Plötsligt tycker de att jag gör det bra för att jag gör mål, men jag tycker att jag har spelat så hela säsongen, säger Muamer Tankovic till C More.

- Jag tar fler löpningar in i boxen, men samtidigt tycker jag att folk ser mig mer än förra halvan av säsongen. Nu ser de när jag löper, det känns skönt, fortsätter han.

Trelleborg gick framåt något mer efter baklängesmålet, men Hammarby hade också flera heta chanser att sätta 2-0. TFF skulle dock få en sen chans när klockan tickat upp mot 90 minuter, när man fick till ett skott i straffområdet och tvingade Johan Wiland till en vass räddning.

1-0 till Bajen stod sig dock matchen ut, och betyder att Hammarby nu har tre raka segrar i allsvenskan. Detta efter att man tidigare gått fyra raka allsvenska matcher utan seger. Bajen går i och med segern upp i delad serieledning med AIK, men med något sämre målskillnad. Trelleborg ligger i och med förlusten kvar på nedflyttningsplats i tabellen, med en poäng upp till BP på kvalplats och två till Sirius på säker mark.

- Det är jättesurt. Jag tycker att vi förtjänar mer än att åka hem tomhänta. Vi gör en bra match som lag och har ett par chanser att sätta dit den, men det ville sig inte riktigt i dag, säger TFF-mittfältaren Felix Hörberg till C More.

I nästa omgång åker Hammarby till Östgötaporten för att möta tabelltrean IFK Norrköping, medan TFF tar emot Gif Sundsvall på Vångavallen.

Hammarbys lag: Wiland - Sandberg (Fällman 73’), Paulsen, Fenger, Borges - Andersen, Tankovic, Junior - Barny (Bakircioglu 85’), Djurdjic, Hamad (Svendsen 66’).

Trelleborgs lag: Johansson - Hörberg, Nielsen, Sudic (Andersson 46’), Blomqvist, Sarkodie - Olsson, Nilsson, Jovanovic (Brannefalk 82’) - Brorsson (Pode 67’) - Hümmet.