TV: Tankovic snuvade Larsson på hjälteroll - ordnade kryss mot Norrköping

STOCKHOLM. Jordan Larsson såg ut att skjuta Norrköping till seger. Men Muamer Tankovic ville annorlunda - och ordnade 2-2 i andra halvlek. - Jag tycker att vi skulle haft tre poäng, säger Tankovic till C More.

Hammarby tog under måndagskvällen emot Norrköping och fick en drömstart på Tele2 Arena. Vidar Örn Kjartansson mötte i den andra minuten ett inspel i straffområdet från Simon Sandberg på volley till 1-0 och ledning. Hammarby ville mer, tryckte på framåt och var klart bäst inledningsvis.

- Jag tror inte att vi rörde bollen innan de gjorde mål. Verkligen tufft, sa Peking-tränaren Jens Gustafsson till C More i halvtid.

Men runt tio minuter in i matchen fick Norrköping ordning på Bajens rivstart och etablerade ett eget spel. Däremot var bortalaget inte särskilt vasst framåt och nästa heta målchans var också hemmalagets. Muamer Tankovic fick fri yta i straffområdet, men sköt via en motståndare över mål. Sedan fick Norrköping utdelning på lagets första heta målchans i matchen.

Jordan Larsson stod för en läcker soloraid längs kortsidan genom att ta sig förbi två spelare innan han föll i duell med Gianluca Curci och Christoffer Nyman kunde dunka upp 1-1 i nättaket.

- Jag fick bollen och bestämde mig för att bara köra. Jag såg att det fanns yta på utsidan, slog en tunnel på Odilon, men snubbade lite oturligt och sedan satte ”Totte” dit den, sa Larsson om assisten till C More i halvtid.

Hammarby fick därefter ett utmärkt läge för att återta ledningen, men den gången stod Isak Pettersson för en jätteräddning på avslut från Imad Khalili i straffområdet. Sedan svängde matchen vidare. Solheim, som i den 38:e minuten blev utbytt skadad och ersatt av Vladimir Rodic, nickade fram Larsson i straffområdet som slog till med sitt sjunde seriemål i år till 2-1.

- Han är inte glödhet, han brinner, sa C Mores expert Jon Persson i sändningen.

- Det kom in en boll och jag chansade på en yta. Sedan kom Solheim fel på den och jag satte dit den, sa Larsson till C More i halvtid.

Hammarby var det lag som hotade mest offensivt i slutet av första halvlek, men trots det stod sig resultatet och hemmalaget var i underläge i halvtid.

- Jag tycker att vi började väldigt bra och satte hög press. Jag tror inte ens att de hade rört bollen när vi gjorde vårt första mål. Vi började riktigt bra, men sedan tappade vi det. Jag vet inte vad det var, säger Hammarby-mittfältaren Muamer Tankovic till C More.

Även andra halvlek inleddes intensivt med fart och fläkt åt båda håll. Hammarby hade mest boll på offensiv planhalva, medan Norrköping tryckte på med mest fart via kontringar. Det var bara en tidsfråga innan ett nytt mål skulle firas av något av lagen - och i den 72:e minuten sköt Tankovic, efter väggspel med Kjartansson in i straffområdet, 2-2. Sista ordet var sagt.

- Jag tycker att vi styrde spelet väldigt bra i andra halvlek. De fick några omställningar på oss, men det är något man fick räkna med när vi satte så hög press som vi gjorde och hade så många spelare som vi hade på deras planhalva. Det var välförtjänt att vi fick in målet och jag tycker till och med att vi skulle haft tre poäng i dag, men en pinne är väl helt okej. De hade några lägen också, säger Tankovic till C More.

Därmed blev det i slutändan delad poäng inför 22 654 åskådare på Tele2 Arena. Hammarby är, i och med resultatet, kvar på sjundeplats i tabellen med 19 poäng efter elva omgångar, medan Norrköping är åtta med 15 poäng i år i allsvenskan.

- Jag måste ändå säga att det är rättvist. Jag hade en chans i slutet och ”Mujo” (Muamer Tankovic) hade läge och även andra i Hammarby, så även om jag hade velat vinna, så tycker jag att det är ett rättvist resultat, säger Larsson till C More.

Hammarbys lag: Gianluca Curci - Simon Sandberg, Mats Solheim (Vladimir Rodic, 39), Odilon Kossounou, Dennis Widgren - Darijan Bojanic, Jeppe Andersen - Imad Khalili, Muamer Tankovic, Alexander Kacaniklic (Tim Söderström, 84) - Kjartansson.

Norrköpings lag: Isak Pettersson - Filip Dagerstål, Kasper Larsen, Rasmus Lauritsen - Krogh Gerson, Alexander Fransson, Gudmundur Thorarinsson, Simon Thern, Simon Skrabb - Christoffer Nyman (Kalle Holmberg, 74), Jordan Larsson (Alexander Jakobsen, 85).