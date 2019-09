TV: Tankovic tangerade målrekord i Hammarby: ”Det gör mig stolt”

Muamer Tankovic har gjort en fin säsongen under årets allsvenska och under onsdagen kom mittfältarens 14:e mål för säsongen mot Sirius. Vid ställningen 2-0 till Hammarby vände han upp på offensiv planhalva och avlossade ett skott som gick via Tim Björkström och in i målet bakom Lukas Jonsson.

- Jag blev helt chockad när den gick in. Men det är klart att det är kul ändå, men i slutändan är det poängen som räknas och ingen bryr sig om hur målet gick in.

Målet var som sagt det 14:e för säsongen för Tankovic, som därmed gick upp jämsides med Charlie Davies och Andreas Hermansson, enligt Expressen.



De två är, nu tillsammans med Tankovic, de spelare som har gjort mest mål i en allsvensk säsong under 2000-talet för Hammarby med 14 fullträffar.

- Är det så? Stort, wow! Det hade jag inte koll på faktiskt, det gör mig stolt, säger Tankovic när han får höra att han slagit rekordet och svarar följande på om att han lär slå rekordet också:

- Förhoppningsvis, förhoppningsvis, säger han.

Hammarbys målrekord i en allsvensk säsong genom alla tider innehas av Billy Ohlsson, som blev allsvensk skyttekung 1980 när han gjorde 19 mål. Han är också Hammarbys bäste målskytt genom tiderna i allsvensks med 90 mål mellan 1972 och 1986.

Det återstår fem omgångar av årets allsvenska säsong. Hammarby vann mot Sirius med 3-1.

