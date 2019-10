TV: Tankovics sågning: "Vetefan vad vi håller på med"

Foto: C More.

Mållöst i halvtid i Stockholmsderbyt. Då var Muamer Tankovic rejält besviken. - Jag vetefan vad vi håller på med, säger han till C More.

Stora tifon och guldstrid. Det var upplagt för ett glödhett derby mellan Djurgården och Hammarby på Tele2 Arena, men så var än dock inte känslan i första halvlek. Inga mål - och dessutom få målchanser.

Muamer Tankovic var därmed rejält frustrerad i halvtid.

- De är lite vassare än oss. Lite hungrigare än oss. Vi har inte spelat så här under hela säsongen, så jag vetefan vad vi håller på med just nu. Vi är över allt, men ändå ingenstans. Det måste bli mycket bättre i andra halvlek, säger han till C More.

- Jag vet inte. Adrenalinet borde vara uppe från första minuten, inget borde behöva trigga igång en. Det är derby. Ingen behöver säga åt en att man ska vara på tårna. Det är derby och handlar om ett SM-guld. Alla borde vara på tårna, men så är det inte tyvärr, fortsätter han.

Se hela intervjun i spelaren ovan.