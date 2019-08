TV: Tårögd Hansson hyllades på Olympia: "Enormt tacksam"

Inför ångestmötet mellan Helsingborg och Östersund hyllades HIF:s målvakt Pär Hansson för sin tid i klubben.

Skadan som målvakten ådrog sig i matchen mot Frej i superettan 2018 – då han landade illa på nacken – har gjort att han inte kan fortsätta sin karriär.

Det var en tårögd Pär Hansson som fick ta emot fansens hyllningar inne på Olympia.

- Det har varit en lång väg på många sätt, jag har försökt att komma tillbaka men jag har märkt att det inte har fungerat. Det är omtumlande och känslosamt, säger Hansson.

Det dystra beskedet att inte kunna fortsätta karriären har gjort honom känslosam.

- Jag är ledsen att inte kunna spela fotboll. Jag hade gärna fortsatt spela fotboll, det är det jag har gjort hela mitt liv. Samtidigt har det varit en tid att titta tillbaka på, alla framgångar och hur lyckosam man har varit och den biten. Jag är enormt tacksam över allt jag fått vara med om.

C Mores kommentator: Vad tar du med dig från karriären?

- Alla fantastiska människor, medspelare, motspelare, folk runtomkring, media. Det har varit en resa som jag bara har kunnat drömma om som sedan jag var liten.

