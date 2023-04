TV: Tavla bakom Maif-tapp - Varberg ordnade premiärpoäng

På måndagskvällen klev Mjällby AIF in i allsvenskan när man tog emot bottentippade Varbergs Bois på Strandvallen i premiären. Blekingelaget fick då klara sig utan stjärnskottet Otto Rosengren, som saknades på grund av en fotskada.

Men det tappet verkade inte påverka hemmalaget nämnvärt - i alla fall inte inledningsvis.

Redan i tionde minuten tog nämligen Mjällby ledningen genom Alexander Johansson, som värvades från just Varberg i vintras. Eter ett långt inkastad hamnade bollen hos forwarden som tog emot på bröstet, slog till på volley och läckert sköt in 1-0 vid bortre stolpen mot sin gamla klubb.

ANNONS

- Långt inkast, tillbakanick, bröst - volley. Helt okej. Den satt fint faktiskt. Det är kul att en sådan kan gå in också, sa Johansson till Discovery+ i paus.

- Bollen kom tillbaka i en go båge. Det var lite vinst eller förlust, och det blev vinst den här gången.

Gästerna jämnade ut matchbilden något efter baklängesmålet, däremot utan att skapa några farliga målchanser. Mjällby gick in till halvtidsvilan med en uddamålsledning.

- Spelmässigt ganska jämnt. Vi har en del boll men gör inte så mycket av det i slutändan. Vi måste in mellan leden, in i boxen. Skickar vi in bollen där så händer det något, sa Varbergs Joakim Lindner i samma sändning.

I början av andra halvlek utökade Mjällby ledningen. Viktor Gustafson fick bollen vid straffområdeslinjen och avlossade ett skott som stannade på täckande Varberg-försvarare, men på returen höll sig Arvid Brorsson framme och stötte in 2-0.

ANNONS

Allt klappat och klart där? Knappast. Då vaknade nämligen gästerna till liv.

Med halvtimmen kvar att spela reducerade Varberg efter en dråplig situation. Maif-målvakten Noel Törnqvist tappade greppet om en till synes enkel boll, och i den efterföljande situationen kunde Ömür Pektas rulla in bollen i öppet mål.

Bara sex minuter senare kom kvitteringen då inbytte Assad Al Hamlawi - som bara hade varit på planen i en minut - var stark i straffområdet, höll undan sin försvarare och sköt in 2-2.

- Jag var på rätt plats vid rätt tillfälle, det var bara att sätta dit den. Jag tajmade det bra, sa han i Discovery+ efter slutsignal.

Mjällby tryckte på för ett ledningsmål i slutminuterna, och man var nära flera gånger om. Men Varberg höll undan och fick med sig en poäng i premiären på Strandvallen.

ANNONS

- Det är svårt att analysera (matchen). Jag tycker att vi ska vinna i dag, säger en besviken Arvid Brorsson till Discovery+ efter slutsignal.

- Vi måste vara rejälare och sätta dit lägena vi har. Vi kan göra fler än två mål i dag, tycker jag.

2-2-målskytten Assad Al Hamlawi var desto nöjdare med poängen.

- Det bar lite kaos i slutet. Båda lagen ville göra mål och få med sig en trepoängare. Men ja, det var lite läskigt när de fick massa hörnor och inkast i slutet, summerar han.

Startelvor:

Mjällby AIF: Törnqvist - Eile, Rösler, Pettersson - H. Johansson, Gustafson, Brorsson, Gustavsson, Persson - A. Johansson, Ståhl.

Varbergs Bois: Andersson - Lindner, Dahlström, Rönnberg - Nogueira, Lushaku, Le Roux, Tranberg, Silverholt - Eliton Júnior, Pektas.