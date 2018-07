Trelleborgs FF:s talangfulle yttermittfältare Felix Hörberg, 19, spelade i eftermiddag från start för Skånelaget mot Östersund på Jämtkraft Arena. Han hade i likhet med övriga i laget en tuff första halvlek med tre insläppta mål på de elva första minuterna av matchen, men fick strax före halvtid fira ett vackert reduceringsmål.

Hörberg tog sig fram längs högerkanten och sköt långt utifrån, ur snäv vinkel över Aly Keita i motståndarmålet, via stolpen och in i mål till 4-1.

- Vilket mål! Den bollen ska väl egentligen inte få gå in, även om det är väldigt snyggt, säger C Mores kommentator Daniel Kristiansson i C Mores sändning.

- Bortre är alltid ledigt, så jag tänkte att jag lyfter in den i bortre, skrattar Hörberg till C More i halvtid.

Hörberg blev därmed noterad för sitt andra allsvenska mål i karriären.

Se målet i spelaren ovan.