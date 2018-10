TV: TFF:s dystra svit – inte vunnit sedan slutet av maj: "Väldigt, väldigt bitter"

Trelleborg ligger sist i allsvenskan. På måndagen ställdes man borta mot Örebro och åkte på en storförlust. Marko Johansson sjabblade in bollen fram till 1-0 för ÖSK och sedan målade Närkelaget tre gånger om fram till slutresultatet 4-0.

Måndagens förlust var TFF:s fjärde i rad och efter matchen var tränaren Patrik Winqvist besviken.

- Jag vet inte vad jag ska stå här mer och säga. Vi måste göra mål på chanserna och vi får framför allt inte göra sådana saker som händer vid det första målet. Det kan man inte säga innan, men där vi är just nu är sådan grejer tunga. Jag lider med Marko. Det är en jävligt duktig målvakt och han kommer komma stärkt ut ur det här. Men i ett sådant här läge kostar det oss oerhört dyrt, säger han till C More.

Med sex omgångar kvar är avståndet upp till Brommapojkarna, som ligger på kvalplats, sju poäng. TFF har inte vunnit sedan mitten på maj men nu behöver laget flera segrar för att hålla sig kvar i allsvenskan.

- Just nu är det inte det jag står och tänker på här. Nu är man väldigt, väldigt bitter över att vi inte gjorde en bättre insats här i dag. Jag tänker stå upp för killarna hela vägen fram. Jag har haft tre fantastiska år här. Detta är ett tufft år och summerar man det är det så livet ser ut. Ibland har man det lättare och ibland tuffare, säger Winqvist.

I nästa omgång ställs Trelleborg mot IFK Göteborg på bortaplan. Du ser lördagens möte mellan lagen på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.